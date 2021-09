Un mese di laboratori e reading: la comunità abbraccia la sua biblioteca diffusa a Pozzo Strada

Laboratori di lettura per ragazzi, incontri con autori, reading letterari, teatrali e musicali, visite guidate. Riparte con un ricchissimo programma il progetto della Biblioteca diffusa a Pozzo Strada, promosso dalle Biblioteche Civiche Torinesi in collaborazione con librerie e associazioni del territorio. Vi collaborano la Cascina Roccafranca, la Fondazione Merz, la Circoscrizione 3 e TorinoReteLibri.

La rassegna, al via il 9 settembre, intende favorire lo sviluppo sociale e culturale del territorio, interessando persone di età, cultura e background differenti.

PROGRAMMA BIBLIOTECA DIFFUSA ALLA 3

LABORATORI PER BAMBINI

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE ore 16

L’erba voglio!

Laboratorio di lettura fiabe e Teatro Educativo per bambini (dai 4 agli 8 anni) e genitori.

La Piazza Coperta-via Cumiana, 15-To. A cura di Ass. Culturale Arcipelago Patatrac – Opificiodellarte.

Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

VENERDI' 17 SETTEMBRE e 1 OTTOBRE ore 17-18

Una Favola di Laboratorio

Laboratorio ludico e di lettura di favole per bambine e bambini (5-8 anni).

"La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo" (Gianni Rodari).

Per conoscere il mondo decidiamo di farlo insieme, prendendoci del tempo per perderci nel mondo delle fiabe e lasciarci viaggiare, conoscere e imparare dalle loro storie.

Emporio di via Marsigli, 14-To. A cura di Coop Nanà e associazione Acmos.

Prenotazioni: emporio@nanacoop.it / bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

LABORATORI PER GENITORI E NONNI

GIOVEDI’ 16-23-30 SETTEMBRE e 7 OTTOBRE ore 18-19,30

Leggi Ancora? Leggi per me!

Un'avventura continua in cui puoi imparare a leggere storie per incantare i tuoi bambini (ma senza farli addormentare).

Bloom Teatro-via Challant, 13-To. A cura di Sara Vellucci BLOOM Teatro.

Prenotazioni: info@bloomteatrotorino.it / bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

LABORATORI PER RAGAZZI

SABATO 25 SETTEMBRE ore 11-13

Handmade

Laboratorio di legatoria per ragazzi dai 13 anni in su, per realizzare, cucendolo a mano, un originale libretto.

Fondazione Merz-via Limone, 24-To. A cura di Ass. AMALIA e Dipartimento Educazione Fondazione Merz

Prenotazioni: amalialibri@gmail.com / edu@fondazionemerz.org /

Per vedere tutto il programma di laboratori per bambini e prenotare potete accedere direttamente da questo link: https://www.cascinaroccafranca.it/biblioteca-diffusa/bd-laboratori/

INCONTRI CON L’AUTORE

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE ore 17,15

Presentazione del libro C'era, ...c'è! Ci sarà….

Fiabe e teatro per educare le emozioni.

La Piazza Coperta-via Cumiana, 15-To. A cura di Associazione Patatrac

Prenotazioni: libreria.belgravia@gmail.com / bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

GIOVEDI 16 SETTEMBRE ore 18-19,30

Segreti dell’immunità

Tutto ciò che possiamo imparare dagli animali su igiene e controllo delle infezioni di Christian Lenzi.

C. Giovanile Comala- c.so Ferrucci, 65/A-To. A cura di libreria IL MELOGRANO

Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

MERCOLEDI 22 SETTEMBRE ore 18-19,30

Il fiume senza luna

Incontro con l’autrice Franca Rizzi Martini e con Silvia Ramasso Neos Editore.

C. Giovanile Comala- c.so Ferrucci, 65/A-To. A cura di libreria BYBLIOS

Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

MERCOLEDI 22 SETTEMBRE ore 18,30-20,30

Immaginare la realtà, conversazioni sul cinema

con Marco Tullio Giordana, Andrea Bigalli e con la presenza di don Luigi Ciotti.

Binaria via Sestriere, 34-To. A cura di Biblioteca Gruppo Abele.

Prenotazioni: biblioteca@gruppoabele.org / bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

MERCOLEDI 29 SETTEMBRE ore 18-19,30

Caracolito Hostal

Incontro con l’autrice Celestina Cielo e con Silvia Ramasso Neos Editore.

C. Giovanile Comala- c.so Ferrucci,65/A-To. A cura di libreria BYBLIOS

Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

GIOVEDI 30 SETTEMBRE ore 18-19,30

Diabolic Diabolich Diabolik

Incontro con gli autori Andrea Biscàro e Milo Julini, Daniela Piazza Editore.

C. Giovanile Comala- c.so Ferrucci, 65/A-To. A cura di libreria DONOSTIA

Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

GIOVEDI 7 OTTOBRE ore 18-19,30

Non avevo il coraggio di vivere

Incontro con l’autore Matteo Priora, Catartica Edizioni.

La Piazza Coperta-Via Cumiana 15-To. A cura di libreria PANTALEON

Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

Per vedere il programma degli incontri con gli autori e prenotare potete accedere direttamente da questo link : https://www.cascinaroccafranca.it/biblioteca-diffusa/bd-incontri-autore/

EVENTI

SABATO 11 SETTEMBRE ore 16

3^ Edizione di Borgo San Paolo Poetry Slam

La Piazza Coperta-via Cumiana, 15-To. A cura di Centro Studi Cultura e Società.

Iscrizioni entro il 09/09/21 sul sito https://culturaesocieta.gsvision.it/content/regolamenti/04%20Gare20 Letterarie

SABATO 11 SETTEMBRE ore 21

Omaggio a Luis SEPÚLVEDA

La Gabbianella e il gatto

Spettacolo Teatrale

Cascina Roccafranca-via Rubino, 45-To. A cura della Compagnia Assemblea Teatro.

Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

VENERDI’ 17 SETTEMBRE ore 18

Libri in Fabbrica – Laboratorio di letteratura e creatività

Con Doriana De Vecchi “Niente di personale”- Enrico Mario Lazzarin ”Finestre, papaveri, cortili e code di lucertola” – Renata Sorba “Pennellate di colori in un mondo neutro”. Conduce Paulette Ducrè

La Piazza Coperta-via Cumiana, 15-To. A cura di Centro Studi Cultura e Società.

VENERDI' 24 SETTEMBRE e 8 OTTOBRE ore 18-19

Letture Cittadine.

Letture recitate e musicate, sul tema della cittadinanza e della comunità, si intrecciano nel tentativo di dare voce alle esperienze umane e politiche di questi ultimi anni: la ricerca di un senso tra cielo e terra, il rischio dello smarrimento tra consumo e noia, la volontà di organizzarsi per continuare a sognare giorni migliori insieme.

Emporio-via Marsigli, 14-To. A cura di Coop Nanà e associazione Acmos

Prenotazioni: emporio@nanacoop.it / bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

VENERDI’ 24 SETTEMBRE ore 18

Libri in Fabbrica - Laboratorio di letteratura e creatività

Con Debora Bocchiardo “La donna di Swarovski” - Renata Re Bolognesi “L’ncanto dell’incontro”

Carmen Ingrao “ Ho aperto la porta” . Conduce Paulette Ducrè

La Piazza Coperta via Cumiana, 15 – To. A cura di Centro Studi Cultura e Società.

VENERDI’ 1 OTTOBRE ore 18

Chiese, Campanili, Campane.

Salotto letterario in musica.

La Piazza Coperta-via Cumiana, 15-To. A cura di Ass. Monginevro Cultura

VENERDI’ 1 OTTOBRE ore 21

Padrefiglio

reading performance.

Bloom Teatro-via Challant, 13-To. A cura di il peso del corpo e Libreria Belgravia

Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it / libreria.belgravia@gmail.com

SABATO 2 OTTOBRE ore 10

Le Antiche Fabbriche di Borgo San Paolo.

Visita Guidata Zona San Paolo. Ritrovo libreria Binaria via Sestriere, 34. A cura di Libreria Binaria.

Prenotazioni: binaria@gruppoabele .org

SABATO 2 OTTOBRE ore 17

I Giardini di Torino di S.Donna, P. Abrate, F. Albano, L. Casati, M. Centini, S. Garzaro, A. M. Giachino, M. Julini, A. Perrini - Fotografie di C. Colombo, V.Greco, B. Lachello - Canzoni di B.Novajra. La Piazza Coperta-via Cumiana, 15-To. A cura di Ass. Monginevro Cultura.

DOMENICA 3 OTTOBRE ore 15,30

Samarcanda – Poesia e Canzone d’autore

Salone Imbesi-via Moretta, 57/A-To. A cura di Centro Studi Cultura e Società.

VENERDI’ 8 OTTOBRE ore 21

Gaslight cafè

Performance musical teatrale.

Bloom Teatro-via Challant, 13-To . A cura di collettivo Arteinapnea e Giangiacomo Della Porta Editore e Libreria Belgravia

Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it / libreria.belgravia@gmail.com

Per vedere il programma degli eventi e prenotare potete accedere direttamente da questo link : https://www.cascinaroccafranca.it/biblioteca-diffusa/bd-eventi/