Elezioni, Pentenero: "Sede elettorale in Barriera per ascoltare la voce dei quartieri 'dimenticati'"

"Quando mi hanno proposto di mettere la sede elettorale in Barriera di Milano ho accettato con entusiasmo, perché è un modo per lanciare un segnale importante: la necessità di ricucire tutti i territori della città di Torino, di mettere al centro le periferie che quasi sempre restano inascoltate". Con queste parole, ieri, la candidata al Consiglio comunale di Torino per i Partito Democratico, Gianna Pentenero, ha presentato la nuova sede del suo quartier generale, in via Cherubini 46, nel cuore di Barriera di Milano.

Da lì ha preso il via la campagna elettorale di Pentenero, con lo slogan "#ImpegnoVero per Torino". "L'idea è conoscere sempre meglio tutti i territori che compongono la Città. Stamattina - spiega Pentenero - con gli onorevoli Davide Gariglio e Andrea Giorgis abbiamo preso il tram 4 da Falchera a Mirafiori, parlando con le persone, ascoltando le loro esigenze quelle dei loro quartieri. A loro abbiamo raccontato il nostro progetto per la Città".

"Non possiamo metterci 8 mesi per dare una carta di identità, né metterci due anni per rinnovare un'area verde", ha spiegato l'ex assessore regionale Pentenero. "La priorità è sbrigare innanzitutto l'ordinario, ma senza dimenticare una visione futura. Le due cose che ci hanno chiesto di più? Sicurezza e lavoro: sono queste le priorità delle persone in questo momento".

La sede di via Cherubini è aperta a tutti quelli che vogliono informazioni e scoprire il programma elettorale del Pd. Ma non solo: ogni mercoledì è infatti in programma un appuntamento aperto con i cittadini, dedicato a ciascun tema del programma elettorale. Tra i focus principali oggetto degli incontri: lavoro, istruzione, gestione di fondi europei, salute pubblica e servizi.