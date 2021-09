Trenitalia, 30mila viaggiatori sui treni del Piemonte questa mattina per il primo giorno di scuola

Sono stati circa 30mila i passeggeri (+35% rispetto a lunedì scorso) sui treni piemontesi nella mattinata di oggi occupando in media il 39% dei posti disponibili. Nessuna criticità e limite dell’80% rispettato regolarmente.

Per assicurare la ripresa scolastica e le attività lavorative, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) in accordo con l’Agenzia della Mobilità Piemontese, Regione Piemonte e Prefettura, ha predisposto un piano che prevede l’aggiunta di oltre 36mila posti settimanali aggiuntivi.

Da oggi sono in circolazione 18 treni in più dal lunedì al venerdì, 22 treni al sabato oltre a bus di supporto lungo le linee più frequentate.

Particolare attenzione alla composizione dei treni, per consentire maggiori posti nelle tratte più affollate. Sulla linea SFM1, ad esempio, per la sua maggiore affluenza, è in circolazione anche il treno Vivalto, che offre 564 posti di cui 470 seduti.

Potenziati anche di servizi di assistenza alla clientela.