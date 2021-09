Camillo Benso di Cavour, lo statista del leone

Molti personaggi storici, traggono lati della propria personalità, come il carisma, dal proprio segno zodiacale. Ad esempio Camillo Benso di Cavour, era un leone e questo avrà sicuramente inciso sul suo modo di farsi strada in campo politico. Il Sagittario e il Capricorno, sono però i leader per eccellenza. Il loro carattere autoritario che ispira fiducia, li porta a farsi molti seguaci in poco tempo. Le caratteristiche del segno zodiacale del leone invece, appartengono ad un’altra sfera. Il Leone occupa il quinto posto nella scala dei segni zodiacali secondo l'astrologia occidentale. Coloro che nascono tra il 23 luglio e il 22 agosto, appartengono a questo segno zodiacale. Il segno leone è un segno di fuoco, che si trova sempre nel Sole. Questo è interessante, per capire il motivo per cui questi soggetti amano tanto il colore giallo. Parliamo di caratteri molto egocentrici e attenti alla propria immagine. Il segno leone è comunque sia sempre vitale e luminoso. Spesso parliamo di persone molto affettuose e cordiali, anche se spesso e volentieri accentrano troppa attenzione su di sé.

Leone segno zodiacale: caratteristiche

Il segno leone molto vanesio e egocentrico, presenta anche una grande forza di volontà e una certa gentilezza. Parliamo di persone generalmente molto affettuose, che sanno darti il proprio supporto in ogni situazione. Inoltre questo segno zodiacale, ispira a amici e parenti fiducia e stabilità. I nati sotto il segno leone si contraddistinguono anche nell’essere molto legati al riconoscimento sociale. Infatti per loro è decisamente importante, risultare bene agli occhi degli altri. Gli piace sentire che la gente parla bene di loro e che riconosca le loro qualità. Spesso e volentieri portano la gente a fare complimenti a prescindere, per farsi ben volere. Comunque sia trattiamo di un segno decisamente leale, vitale e con tanta ambizione e voglia di fare. Si tratta di personalità che si costruiscono da sole, e combattono per realizzare sogni ed obiettivi. Sono attenti a fare amicizie e a coltivarle. Amano stare in gruppi o comitive, passare intere sere a giocare a carte e scherzare. Inoltre rappresentano, come già accennato, dei veri e propri punti di riferimento per amici e parenti. Spesso sono molto simpatici e pieni di affetto. Allo stesso tempo essendo decisamente egocentrici, potrebbero mettere in ombra il proprio partner. Questo vive dietro la loro scia, e viene considerato come una sorta di appendice. Però c’è anche da dire che l’ascendente è decisamente importante per determinare il carattere generale della persona.

L’ascendente quanto incide?

L’ascendente può incidere molto sui lati della personalità, e si tratta di quel segno zodiacale presente al momento della nostra nascita. Può essere dedotto dall’ora esatta in cui veniamo alla luce, combinando questo dato con il mese e l’orario. Paolo Fox spiega molto bene come procedere, per ottenere l’ascendente esatto e capire la combinazione con il nostro segno zodiacale. Infatti poi il nostro carattere, è spesso la risultante di questi due segni in competizione oppure in accordo tra di loro. Possiamo prendere un lato di un segno e una tendenza caratteriale di un altro. Meglio operare il calcolo da soli, per non “incappare” in falsi risultati. Per quanto riguarda il Leone, questo può diventare molto emotivo se ha come ascendente il Cancro e anche malinconico. Il Capricorno, gli potrebbe invece conferire maggiore testardaggine. Inoltre questa combinazione potrebbe essere adatta per creare un ottimo leader politico. Se invece il Leone presenta come ascendente zodiacale i Pesci, questi conferiranno un lato molto sognatore e idealista.

Conclusione

Il Leone è un segno di fuoco, vitale, dinamico, luminoso e divertente. I suoi difetti sono per lo più legati all’evidente egocentrismo, che spesso mette in ombra possibili partner o amici. Allo stesso tempo si parla di persone molto affettuose e generose.