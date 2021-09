Mino Giachino (Si Tav Si Lavoro): "Torino Male nella capacità di amministrare"

"Da 20 anni nelle Classifiche delle tante Associazioni che studiano la efficienza e la qualità delle Amministrazioni Comunali Torino è sparita dai Radar. Eppure siamo la terza Città per produzione di PIL ma siamo scesi tantissimo nelle graduatorie del PIL procapite ( vuol dire che siamo impoveriti) per il Lavoro, per la Sicurezza etc.etc. Fassino dieci anni fa diceva che erano sbagliate e così non si rendeva conto del Declino della prima Capitale italiana". Così Mino Giachino, candidato alle prossime elezioni Comunali con la lista Si Tav, Si Lavoro.



"La superbia culturale della sinistra ha giocato un brutto scherzo a Torino e ai torinesi - prosegue -. Siamo agli ultimi posti per sicurezza, oer Lavoro giovanile e oer la qualità dell’aria pur avendo una Città Bellissima grazie ai grandi architetti del 700 e alla struttura romanica. Nietzsche era affascinato dagli autunni e dalla bellezza dei Palazzi. Dalla denuncia del 2012 dell’Arcivescovo Nosiglia secondo il quale la metà della Città che stava bene non si accorgeva della metà della Città che stava male la situazione è peggiorata nel senso che oggi la metà della Città che sta male ha superato il 60% e si è ulteriormente impoverita".