Atp Finals, i doppisti Bolelli e Vavassori a Casa Tennis: "Ci mixiamo bene". Il pinerolese fa da guida turistica agli sfidanti

Taglio del nastro per Casa Tennis in piazza Castello, dove da oggi si svolgeranno incontri e talk con ospiti di spicco del mondo dello sport, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo. Ospiti d'onore all'inaugurazione della cupola trasparente, allestita come di consueto in occasione delle Nitto Atp Finals, i doppisti azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori.