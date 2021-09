Da oggi al via la vaccinazione con la "terza dose" per 53 mila pazienti immunodepressi

Oggi, lunedì 20 settembre, parte nelle strutture ospedaliere del Piemonte la somministrazione della dose addizionale, la cosiddetta “terza dose” di vaccino anti Covid. La prima categoria interessata sarà quella dei pazienti immunodepressi, secondo un elenco di patologie definite da una circolare del ministero della Salute.

In vista di questa nuova fase della campagna vaccinale, nei giorni scorsi la Regione ha provveduto all’estrazione di una prima lista dei nominativi delle persone interessate, sulla base dei dati presenti sulla piattaforma vaccinale, e le ha trasmesse alle aziende sanitarie, perché potessero procedere a comporre le agende.

Quasi 53 mila le persone coinvolte Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi sottolineano come ancora una volta il Piemonte si distingua per l’immediatezza nell' organizzazione di una nuova fase vaccinale, che in questo caso è particolarmente importante, perché contribuisce a mettere in sicurezza una delle fasce più fragili della popolazione.

Si tratta in tutto di 52.911 soggetti, che verranno chiamati direttamente dai centri specialistici presso cui sono in cura: 587 in attesa di trapianto; 4.114 in chemioterapia o radioterapia; 2 con deficit del complemento; 1 con deficit dell’immunità cellulare; con 3 deficit dell’immunità umorale; 2149 affetti da Hiv; 2.118 con insufficienza renale/surrenale cronica; 12.631 con malattie onco-ematologiche; 12.453 con tumori solidi; 281 trapiantati di midollo; 2.522 trapiantati di organo solido; 5.715 con malattie congenite e acquisite che comportino carente produzione di anticorpi; 10.277 con malattie da immunodeficienze primitive; 58 con immunodeficienze acquisite o congenite.

12 mila i pazienti dell'Asl Città di Torino Gli stessi centri, che hanno una conoscenza diretta della situazione dei singoli pazienti, avranno anche il compito di affinare la lista del destinatari della dose “aggiuntiva”, perché per alcune patologie indicate dalla circolare ministeriale serve una valutazione di tipo clinico per l’inclusione o meno di un soggetto in questa lista.