Collegno, altri sei monopattini “monster” fuori norma confiscati dalla Polizia Municipale

Proseguono senza sosta le operazioni di controllo da parte della Polizia Municipale di Collegno sul rispetto delle normative riguardanti la circolazione dei monopattini elettrici. Dopo il sequestro di un monopattino "monster" lo scorso 10 gennaio, oggi gli agenti hanno fermato e confiscato altri sei veicoli fuori norma, prodotti da una nota azienda cinese specializzata nella produzione di e-scooter e biciclette elettriche.

Tra questi, uno si è rivelato ancora più potente del precedente, equipaggiato con un motore da 2,5 Kw, ben oltre il limite legale di 0,5 Kw consentito per i monopattini elettrici su strada. Questi veicoli, purtroppo, continuano a rappresentare un grave pericolo per la sicurezza stradale, soprattutto per l'assenza di adeguati dispositivi di protezione e le loro prestazioni superiori a quelle consentite.

Nel corso di due interventi, la Polizia Municipale ha dovuto notiziare l'Autorità Giudiziaria. In un caso, un uomo di 27 anni, residente a Rivoli e di nazionalità tunisina, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver opposto resistenza al sequestro del mezzo. L'altro caso ha coinvolto un minorenne di 16 anni, di nazionalità senegalese, privo di documenti e presente irregolarmente sul territorio italiano. Sono state avviate le procedure per l'espulsione dal paese.

"Dal gennaio 2025, con l'entrata in vigore delle nuove normative, sono stati sanzionati ben 116 conducenti di monopattini. Di questi, 7 per l'utilizzo di veicoli fuori norma, 2 per trasporto di passeggeri e 52 per sosta irregolare. La maggior parte, ben 55, sono stati multati per non aver indossato il casco, nonostante l’obbligo", ha dichiarato il Comandante della Polizia Municipale Claudio Galletta. "La cronaca ci restituisce notizie di incidenti con gravi lesioni, a volte mortali, spesso causati proprio dalla mancanza di protezione alla testa. È allarmante, inoltre, il crescente numero di veicoli estremamente potenti, che raggiungono velocità pericolose, equipaggiati con ruote di piccolo diametro e impianti frenanti non adeguati al contesto urbano".

Il Comandante ha sottolineato che, sebbene la vendita di questi monopattini ad alta potenza non sia vietata, l’utilizzo sulle strade pubbliche è illegale. "Sono veicoli progettati per altre finalità, come l’off-road, e non destinati all'uso in strada. È fondamentale che i cittadini prestino attenzione a cosa acquistano, se intendono utilizzare questi mezzi su strade pubbliche."

Il Sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, ha commentato: "Questi continui interventi da parte della Polizia Municipale sono fondamentali per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. La presenza di veicoli non omologati e ad alta potenza rappresenta un rischio per tutti. Il nostro impegno nel controllo e nella sensibilizzazione sulla sicurezza stradale è una priorità, e continueremo a lavorare per tutelare la comunità."

Il Comando della Polizia Municipale di Collegno invita i cittadini a rispettare le normative in vigore e a fare attenzione nell’utilizzo dei monopattini elettrici, promuovendo comportamenti responsabili per garantire la sicurezza di tutti.