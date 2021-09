Infermieri e nuovo Piano socio sanitario in Piemonte: Nursind ne discute a un convegno

Un convegno per parlare del futuro della professione infermieristica

Il fabbisogno di personale infermieristico e i criteri per determinarli. I concorsi a tempo indeterminato e l’ottimizzazione delle risorse. Come trattenere le risorse esistenti e come incentivare l’arrivo di altre.

L’emergenza urgenza, il sovraffollamento nei pronto soccorso e i posti letto, il ruolo strategico dell’infermiere.

L’infermiere di famiglia, risorsa indispensabile. La valorizzazione delle competenze, formazione, ricerca e progetti.

Questi alcuni dei temi che saranno trattati nella tavola rotonda con la partecipazione del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’Assessore alla Sanità , Luigi Icardi, il Direttore Generale dell’ ASL Città di Torino Carlo Picco e le rappresentanze del mondo dell’infermieristca piemontese del sindacato degli infermieri NurSind, degli Ordini Provinciali ( OPI ) e della dirigenza infermieristica ( SIDMI )

"La scrittura del nuovo piano socio sanitario regionale non potrà non contenere un capitolo dedicato alla funzione infermieristica - dichiara Francesco Coppolella, segretario regionale del NurSind-. Valorizzare l’infermiere, figura cardine del nostro sistema sanitario, deve essere prioritario e strategico per rispondere ai bisogni di salute della popolazione. La pandemia lo ha reso evidente".

"Ci aspettiamo che le forze di governo regionale, cosi come quelle di opposizione, con le quali avremo modo di confrontarci piu avanti, non si lascino sfuggire questa occasione", afferma Coppolella. "Con la legge di bilancio e il pnrr ci saranno nuove risorse e dobbiamo farci trovare pronti".