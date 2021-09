Restaurare antichi libri e marmo, così come imparare a verniciare un'auto: per gli under 35 arriva Master Mësté

Il progetto prevede una borsa di tirocinio di 6 mesi presso realtà di eccellenza artigiana del made in Italy, oltre 60 ore di lezione in aula: l'iniziativa prenderà il via a gennaio 2022. In totale sono 13 le imprese artigiane scelte dalla Fondazione Cecilia Girardi per ospitare i tirocinanti: si va dall'oreficeria con il laboratorio Dieci Cento Jewels, alla legatoria con la Bottega Fagnola, al restauro di pianoforti con la famiglia Bergamini, al recupero di vecchi lampadari insieme a Reali Restauri e del marmo con il centro di Conservazione "La Venaria Reale".