Il writer Chiuto e l'artista Macaluso scelgono il MAT: "Ridiamo colore ai parchi di Torino" [VIDEO]

La street art e l'arte contemporanea si uniscono alla causa di Roberto Salerno, fondatore del MAT - Movimento Ambientalista Torino e candidato sindaco alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre. Luigi Caruso - in arte Chiuto - e Fabiana Macaluso, molto noti entrambi a livello internazionale, sono in corsa per il Consiglio comunale e le Circoscrizioni 2 e 3 con un programma che punta sul rilancio delle aree verdi cittadine e lo sviluppo armonioso della cultura in contesti naturali.

"Crediamo in questo progetto - spiegano - perché solo con la bellezza e la condivisione di iniziative artistiche i nostri parchi potranno tornare a essere attrattivi".