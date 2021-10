Semeraro è fallita. La società che gestiva i due punti di vendita a Torino, in corso Grosseto e in strada Settimo, la "Torino 2 srl", ha dichiarato il proprio fallimento pochi mesi fa ed è ora sul punto di portare i libri in tribunale: il 26 ottobre si svolgerà infatti l'udienza per l'esame dei creditori.

Oggi lo stabilimento di strada Settimo ha riaperto le porte, intanto, dando il via a una svendita a metà prezzo di tutto l'invenduto in magazzino.