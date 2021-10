Aperitivo "cannabis buffet" per la chiusura della campagna elettorale per De Grazia e Viale

L'appuntamento con i due esponenti dei Radicali Italiani, in corsa alle Amministrative per Palazzo Civico a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, è fissato per domani dalle 17 alle 19 in via San Dalmazzo 9/bis. "Chiediamo - spiega De Grazia - la depenalizzazione per l'autocoltivazione a fini di consumo personale di cannabis. Venerdì faremo un aperitivo con alimenti e bevande a base di cannabis, parleremo di politiche antiproibizioniste con il deputato di +Europa Riccardo Magi e la coordinatrice della campagna Meglio Legale Antonella Soldo".