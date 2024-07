Primo incontro del Prefetto Donato Cafagna con i sindaci neo eletti: "Coesione sociale e sinergia istituzionale"

E’ una macchia tricolore la Sala degli Specchi della Prefettura di Torino dove questa mattina i sindaci neo eletti dell’area metropolitana torinese hanno incontrato il Prefetto Donato Cafagna.

Il primo incontro ufficiale con il rappresentante del Governo sul territorio utile a rimarcare ruoli e impegni assunti. Presenti insieme al Prefetto anche il Sindaco di Torino e della Città metropolitana, Stefano Lo Russo e l’Assessore regionale agli Enti Locali, Sicurezza, Polizia locale, Immigrazione e Autonomia, Enrico Bussalino.

Per il Prefetto che ha voluto dare il benvenuto a chi è alla prima esperienza e un saluto ai rieletti si tratta di un incontro che dà il senso non solo formale di una filiera istituzionale che parte dai territori, dalle municipalità rappresentate dai primi cittadini e giunge fino in Prefettura, luogo che per definizione è simbolo della presenza dello Stato.

Una proficua occasione per favorire la conoscenza e ribadire la piena collaborazione della Prefettura con il sistema delle autonomie locali e le altre componenti istituzionali affinché possa trovare realizzazione il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.

Dobbiamo avere la consapevolezza di dover rinnovare l’alleanza tra governo e territori rispetto alle grandi sfide che ci attendono, rafforzando sempre più la collaborazione istituzionale – ha dichiarato il Prefetto – evidenziando come la Prefettura resti il luogo previlegiato per l’ascolto e la risoluzione delle problematiche e delle istanze provenienti dai territori. E’ necessario – ha continuato il Prefetto - ricordare che solo attraverso un lavoro corale è possibile sviluppare davvero il principio della coesione sociale.

Ai nuovi amministratori il Prefetto ha quindi espresso la piena disponibilità a esaminare insieme le problematiche di interesse comune, sottolineando l’importanza dell’azione di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e nella gestione dei diversi fenomeni di carattere anche emergenziale che è chiamata ad affrontare in sinergia con gli enti locali. Attenzione rivolta anche al tema degli interventi sul territorio previsti dal PNRR, nello specifico il Prefetto ha assicurato il supporto degli uffici della Prefettura agli enti locali titolari di progetti relativi tramite l’apposita Cabina di coordinamento e di monitoraggio recentemente istituita.

Il Sindaco Lo Russo ha evidenziato che: “Coloro che sono stati eletti per la prima volta apprenderanno presto che quello del Sindaco è uno dei mestieri più complessi. Ma anche la forma più alta del mettersi a servizio della propria comunità. Oggi la norma attribuisce a ciascuno di noi responsabilità ben più grandi della singola responsabilità personale e questo dovrà essere affrontato nella riforma degli enti locali attualmente in discussione. A novembre Torino ospiterà l’assemblea annuale dei Sindaci dell’Anci che sarà non solo un importante momento di confronto ma anche una preziosa occasione di promozione per tutti i nostri territori”

L’assessore regionale Bussalino: “Ringrazio il Prefetto Donato Cafagna per avere organizzato questo incontro che testimonia come la vicinanza delle istituzioni ai Comuni è la prima pietra da porre per rendere grandi i nostri territori. Siamo consapevoli del ruolo e dell’operato dei sindaci che sono le sentinelle del territorio. I prossimi cinque anni si preannunciano impegnativi e strategici: dall’attuazione delle opere finanziate dal PNRR, al completamento di diverse infrastrutture, in un contesto economico e sociale non semplice, soprattutto per i piccoli comuni che hanno meno risorse. Potranno contare sul sostegno e sulla collaborazione della Regione Piemonte, nelle richieste, nelle esigenze e soprattutto nelle opportunità di sviluppo per i le nostre comunità”.

Al termine della riunione il Prefetto Cafagna ha formulato ai neo sindaci i migliori auguri di buon lavoro.