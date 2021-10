Chivasso, Rivoli, Avigliana, Romano Canavese e Orbassano: sfiora i 30 la "squadra" torinese dei Distretti del Commercio

Con l’aggiunta dei Comuni di Chivasso, Rivoli, Avigliana, Romano Canavese e Orbassano ammessi oggi dalla Giunta al finanziamento regionale per la costituzione dei Distretti del Commercio, salgono a 29 su 35 i municipi in provincia di Torino che riceveranno la sovvenzione già nel 2021 per un importo di 575.337 euro. I restanti 6 (Almese; Unione Montana Alta Valle di Susa; Grugliasco; Susa; Unione Montana Alpi Graie; Nichelino) saranno finanziati nel 2022.