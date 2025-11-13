Lega Piemonte: venerdì a Torino la presentazione dei Dipartimenti regionali

La Lega Piemonte presenta i propri Dipartimenti regionali, la nuova struttura tematica del movimento sul territorio. L’appuntamento è per venerdì 14 novembre, ore 18, all’Holiday Inn di corso Francia – piazza Massaua a Torino.

L’iniziativa nasce per coordinare competenze e proposte sui principali temi piemontesi e rafforzare il legame tra territorio, Parlamento e Governo. L’obiettivo: mettere al centro le priorità dei piemontesi e dare risposte concrete su sicurezza, lavoro, sanità, trasporti, imprese e territorio.

Interverranno Elena Maccanti, deputato e segretario provinciale Lega Torino, Roberto Simonetti, coordinatore Dipartimenti Lega Piemonte, Armando Siri, coordinatore nazionale Dipartimenti Lega, e Riccardo Molinari, segretario regionale e capogruppo Lega alla Camera.

Parteciperanno inoltre tutti i capi Dipartimento del Piemonte.

"La nuova struttura dei Dipartimenti regionali - commenta l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario regionale Piemonte - non risponde soltanto ad una logica organizzativa, già di per sé importante, ma sarà strumento operativo per connettere, in maniera rapida ed efficace, le esigenze del territorio con le istituzioni parlamentari e governative. La Lega è da sempre il partito dei territori, e intende assolvere questo compito in maniera ancora più attenta ed incisiva. I Dipartimenti regionali sono e saranno da un lato il luogo di ascolto delle istanze dei nostri amministratori locali, dei cittadini e delle associazioni di categoria, e di elaborazione di proposte su tutti i temi essenziali, dalla sanità alla sicurezza, dai trasporti alle imprese, dall'altro il canale di comunicazione diretta che evidenzierà a Parlamento e Governo esigenze e priorità delle comunità territoriali del Piemonte".