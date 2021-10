Visite gratuite ai gioielli del Roero del circuito dei Sentieri dei Frescanti

Una panoramica d'arte unica con le visite gratuite ai gioielli del Roero facenti parte del circuito dei Sentieri dei Frescanti è prevista sabato 16 e domenica 17 ottobre nei comuni di Castelllinaldo d'alba, Magliano Alfieri, Monticello d'Alba, Santa Vittoria d'Alba. I siti artistici scelti saranno:

La settimana sucessiva (domenica 24 ottobre dalle ore 10 alle 18) sarà visitabile il Santuario della Madonna dei Boschi a Vezza d’Alba immerso nelle Rocche del Roero, luogo meraviglioso per un picnic o per una bella passeggiata lungo il sentiero del Tasso. In questa data sarà possibile visitare anche la Cappella Gentilizia nel Castello a Magliano Alfieri con orario 10,30 – 18 e la mostra Dialoghi d’arte di Gaetano L’Abbate nella Chiesa di Battuti Rossi.