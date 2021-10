L'oroscopo di Corinne: ecco cosa ci dicono le stelle

ARIETE : Nervosetti e permalosetti, mal sopportando ordini ed imposizioni, scatterete ad ogni provocazione offendendo interlocutori o chiunque, nel momento sbagliato, capiti a tiro… La franchezza e la testardaggine son risapute ma stavolta esagerate impuntandovi su qualcosa di impreciso e assurdo… Oltretutto stufi di una specifica condizione non vi sentirete a prefetto agio in un ambiente che vi calza assai strettino. Una bella novella giungerà invece via mail, telefono o posta.

TORO : Pari ad una calamita attirerete soggetti strampalati rimanendo stupiti dal contegno di chi immancabilmente deluderà. Tante vicende si accavalleranno rendendovi storditi ed imbarazzati e, davanti ad una scelta tra due opportunità, non saprete che pesci pigliare cosi come vi inalbererete dinanzi ad una normativa a cui siete contrari. Simpatia da ricambiare, chiamata inaspettata, aggeggio da cambiare, salute da tutelare, ugge da perturbazioni e attività da organizzare.

GEMELLI : Se passati attraverso il vaglio di peripezie non vi resta che estrapolare l’arma dell’ottimismo e seguitare a guardare avanti. Delle new potrebbero provenire dall’attività, dalla casa, dai figli o da un soggetto che non sentivate dalle calende greche. Studenti, insegnanti, educatori o praticanti in pubblici uffici attraverseranno un attimo di impasse o dovranno vedersela con un mucchio di controsensi. Gaiezze da infanti, soldini da gestire e pratiche da sveltire.

CANCRO : Eccitabili, emotivi, agitati, non riuscirete a coordinare gli innumerevoli impegni, auto stressandovi o andando a sbattere contro scogli di insensibilità ed amare verità… Ma d’altronde quasi mai nulla è come sembra e un contegno sibillino da terzi avreste dovuto preventivarlo… In concomitanza vi spetterà prendere una decisione, non demordere riguardo una faccenda operativa o personale, mettere in riga un essere furbetto o aiutare un soggetto in difficoltà.

LEONE : Incrociate le dita e auspicatevi di raggiungere in fretta un obiettivo partendo dal presupposto che non uscendo ogni ciambella col buco qualche ritardo o incidente di percorso vi terrà sul chi va là. Vi verrà inoltre riferita una cosa scarsamente attendibile: accertatene la validità prima di condannare chi implicatovi e soprattutto mitigate lo stress principale artefice di somatizzazioni. Una confidente o una donna sapiente vi spalleggerà. Domenica singolare.

VERGINE : Le reazioni di soggetti astrusi vi disorienteranno provocando insicurezza, rabbia o sensazioni talmente contrapposte dal non riuscire a capire cosa gli altri vogliano da voi. Sembra che ci si diletti a tenervi sul filo di lana, dare rispostacce o fare dispetti… In compenso vi toglierete un ghiribizzo o programmerete una magnifica serata e in uno specifico frangente valorizzerete una personcina encomiabile. Week-end scombinato, variegato e movimentato.

BILANCIA : Le stelle porgeranno su piatti argentati delle splendide occasioni: basterà acchiapparle al volo e scordare, nel limite del possibile, la fiducia mal riposta, i graffi nell’anima e un’annata da contrassegnare col bollino grigio… Una faccenda si deluciderà, un riconoscimento ringalluzzirà e una proposta allieterà. L’umore invece varierà a seconda dei giorni e delle persone con cui tratterete. Ma alla faccia di tutto e di tutti trascorrerete un compleanno memorabile.

SCORPIONE : Se temete una presa per i fondelli parlatene con i diretti interessati eludendo portavoce tendenti a deformare la realtà: elucubrare in silenzio, oltre alimentare sospetti, sciuperebbe un rapporto interpersonale e poi non siate testoni ma una volta tanto ascoltate i suggerimenti di chi vi vuole bene e buttatevi nella mischia quantunque il fato vi presentasse delle buone opportunità. Pensierino carino in arrivo, elettrodomestico da cambiare e bisticci con burocrati.

SAGITTARIO : Apparirete abbacchiati, disincentivati, impegolati in situazioni stagnanti che, pur se non nell’immediato, grazie ad un caso fortuito o alla competenza altrui riuscirete però a sbrogliare. Se già non successo ultimamente vi accadranno fatti inaspettati oppure starà a voi prendere in mano le redini di una delicata faccenda: seguitare a subire non farebbe che ritardarne la riuscita! Sborsi per scadenze ed equivoci da chiarire con un parente. Sabato godereccio o mangereccio.

CAPRICORNO : Ma che caos nel cielo della settimana con gli sberleffi di Marte contrario e il primo quarto di Luna che, formandosi il 13 ottobre a 20°01’ di questa costellazione, rende il periodo torvo, colmo di imprevisti, prove da superare, prepotenti da zittire, conti far quadrare e partner da sopportare… Uno spizzico di tensione e agitazione coglierà alla sprovvista specie in relazione ad una chiamata o ad un qualcosa che non vorrete fare. Un familiare o parente inoltre impensierirà.

ACQUARIO : Non forzate la mano del destino e lasciate che gli avvenimenti scivolino sulla superficie dell’incognita accettando persino ciò che mai avreste dato per scontato… Un anelito si concretizzerà, un incontro avvincerà, un fastidio si attenuerà, un familiare preoccuperà o strabilierà e tra venerdì e martedì dovrete estrapolare tutto il vostro savoir-faire al fine di non alimentare tensioni. Invidie ardue da stanare in quanto nascoste da apparente malleabilità. Fastidio materiale.

PESCI : Introdurre innovativi tasselli al mosaico della quotidianità, credere nelle vostre capacità, dar retta ai suggerimenti di chi vi ama e rilassarvi consentirà di migliorare la qualità dell’esistenza e a ritagliare più spazio per voi, l’intimità, la spensieratezza. Un corruccio proverrà dal fatto di esservi prodigati per chi non lo meritava affatto… Se intenzionati ad investire quattrini informatevi: le bidonate sono in agguato… Sulla strada guardatevi da distratti e dai mezzi matti!

