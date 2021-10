Tamponi rapidi a pagamento negli hot spot pubblici: ecco come funziona

È consultabile a questo link l’elenco, con i relativi orari di accesso, degli hot spot pubblici dove sabato e domenica si potrà richiedere l’effettuazione di un tampone rapido.

La Regione Piemonte ha assunto questa iniziativa per supportare le farmacie e i laboratori privati che in questi giorni registrano un considerevole afflusso di prenotazioni e richieste di tamponi rapidi da parte dei cittadini in seguito all’entrata in vigore dell’obbligo di Certificazione verde Covid (Green pass).

L’hot spot dove è possibile recarsi deve essere della propria Asl di appartenenza. E’ necessario portare con sè la ricevuta di pagamento, un documento di identificazione e la tessera sanitaria.

Il costo è di 15 euro e va pagato tramite il portale regionale www.salutepiemonte.it Dalla home page accedere alla sezione Servizi nel menu in alto (se si utilizza il cellulare cliccare sul menu a tendina in alto). Quindi selezionare Pagamento, Vai al servizio, Pagamenti sanitari, Paga, Altri pagamenti e compilare la relativa scheda. La ricevuta del pagamento dovrà essere stampata e consegnata all’operatore sanitario.

Nel riaffermare che la campagna vaccinale continua a rappresentare la priorità, il Presidente della Regione Piemonte e l’Assessore alla Sanità ringraziano il sistema sanitario piemontese e le Asl per aver ancora una volta attivato immediatamente procedure complesse come questa, ad ulteriore dimostrazione dell’efficacia e della dedizione con la quale sta lavorando dall’inizio della pandemia.