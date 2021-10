Oltre 17 mila piemontesi vaccinati oggi. Nella fascia 25-44 anni il maggior numero di nuovi positivi

Sono 17.628 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 6.263 è stata somministrata la seconda dose, a 7.770 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 532 i 12-15enni, 2.405i 16-29enni, 1.965 i trentenni, 1.870 i quarantenni, 1.457 i cinquantenni, 536 i sessantenni, 203 i settantenni, 345 gli estremamente vulnerabili e 5.714 gli over 80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.321.223 dosi, di cui 2.886.502 come seconde e 130.253 come terze, corrispondenti all’88% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

I DATI SULL’INCIDENZA DEL VIRUS PER CLASSI DI ETÀ

Per quanto riguarda i dati aggiornati sull’incidenza del virus in Piemonte evidenziano nell’ultima settimana (11-17 ottobre) una sostanziale stabilità del tasso regionale che è di 27.4 casi x 100.000 abitanti, poco più della metà della soglia di allerta dei 50 casi ogni 100.000 abitanti. Situazione pressoché costante dal punto di vista epidemiologico, come nelle classi di età scolastiche, anche in quelle adulte.

Con 38 casi l’incidenza maggiore si registra nella fascia 25-44 anni, per scendere al 25.3 tra i 45-59 anni, al 21.5 nella fascia 19-24 anni, al 21.4 tra i 60-69 anni, al 14.8 nella fascia over 80. Il dato più basso, 14.2, è quello tra i 70 e 79 anni.