Pusher in pieno giorno a due passi dal grattacielo della Regione

È ancora emergenza pusher a pochi passi dal grattacielo della Regione. Un tratto di circa duecento metri diventato terra di nessuno. O meglio dove gli spacciatori comandano e fanno le loro leggi.

Pusher in pieno giorno

Normalmente di notte, ma oggi anche di giorno. Gli scatti fatti questa mattina ritraggono infatti due uomini dietro le transenne. E questo uno degli angoli dove solitamente stazionano i pusher, come raccontano i dipendenti della Regione ed i residenti della zona: dietro le paratie, scavalcano la recinzione e li nascondono la droga.

Gruppetti di spacciatori africani che in realtà hanno come quartier generale prediletto l’area di piazza Bengasi, ma che spacciano anche in via Nizza e nelle strade limitrofe.

I malviventi si concentrano al fondo della passerella ciclopedonale al lato del grattacielo, nel tratto lasciato scoperto dalla pensilina rossa. Qua ci sono circa duecento metri di via, stretti tra un grande parcheggio ed il retro dell'Oval, che viene utilizzato dai dipendenti regionali per raggiungere a piedi la stazione del Lingotto e tutta l'area al di là dei binari.