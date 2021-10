Ballottaggio, Sganga (M5S) ha votato Lo Russo: "Scelto per vicinanza politica e opportunismo"

Vicinanza politica e opportunismo: sono queste le motivazioni che hanno spinto Valentina Sganga a votare Stefano Lo Russo al ballottaggio.



La candidata sindaca del M5S, in un lungo post, ha spiegato di aver scelto l'esponente del centrosinistra perché "la mia cultura politica non ha nulla a che vedere con la peggiore destra possibile: quella dei Salvini e delle Meloni, quella dei negazionisti o degli antiabortisti, quella dei poveri contro i più poveri o quella dei sentimenti nostalgici per gli "amici camerati".