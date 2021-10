Le ultime annate di Barolo e il futuro dell'ultima vendemmia

La qualità dell'annata è un fattore importante da considerare ogni volta che si acquista un buon vino, ma quando si acquista un Barolo diventa assolutamente essenziale. Questo perché la qualità dell’annata ha un impatto significativo sul suo potenziale di invecchiamento e degustare un Barolo invecchiato con eleganza è davvero un'esperienza speciale. Un vino ben fatto di un'annata di alta qualità avrà un sapore sorprendentemente complesso dopo 20 o 30 anni in bottiglia ed alcuni dei migliori vini degli anni '50 e '60 del secolo scorso si bevono ancora oggi.

Un’annata eccezionale di Barolo è rara ed è determinata dalle condizioni meteorologiche e dalla composizione del terreno nel vigneto, che influenzano la qualità complessiva del vino di anno in anno. L’ultimo decennio è stato particolarmente fortunato da questo punto di vista per cui si sono succedute una serie di annate ottime ed eccezionali, che hanno il potenziale per rimanere a lungo impresse nella memoria collettiva.

Generalmente le migliori annate nascono in anni caldi con scarse precipitazioni. Questo può aiutare a spiegare perché negli ultimi 20 anni siano state prodotte alcune delle migliori annate di Barolo della storia. Il cambiamento climatico sta causando un aumento delle temperature nella regione e i produttori locali affermano che ciò sta migliorando la qualità delle uve in alcuni vigneti. Nel 2017 ad esempio la denominazione Barolo DOCG ha vissuto una delle stagioni più calde e secche della storia recente il che ha portato ad ottimi risultati in bottiglia. Facendo un passo indietro, il Barolo 2010 è considerato dagli esperti come uno dei migliori vini di sempre, ed ottime annate sono state registrate anche nel 2013 e 2015, mentre quella del 2016 viene considerata una delle migliori annate di vino Barolo della storia.