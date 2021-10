I vigili del fuoco del comando di Torino questa mattina sono intervenuti a Carmagnola, in via San Domenico, per l'incendio di un piccolo magazzino.

Sul posto la squadra 51 di Lingotto e quella dei volontari locali, sul posto anche il carro autoprotettori per il rifornimento delle bombole d'aria impiegate per la sicurezza degli operatori. Il forte calore ha compromesso la copertura del basso fabbricato. Nessuna persona coinvolta.