Eliski, utilizzo solo dove ci sono impianti di risalita

Prosegue in Commissione congiunta Terza e Sesta del Consiglio regionale l’esame della proposta di legge 66 in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani e disciplina dell’attività di volo in montagna.

Il primo firmatario Valter Marin (Lega), ha rivisto il testo inserendo nell’articolato gli emendamenti di maggioranza, tenendo anche conto in parte delle perplessità espresse dai gruppi di opposizione sulla disciplina dell’eliski e sulle distanze previste per l’edificazione in prossimità delle aree sciabili.

In particolare, in tema di eliski Marin ha espresso l’intenzione di presentare un emendamento che ne consentirebbe la pratica nei soli comuni in cui sono presenti impianti di risalita e in quelli in cui già si svolge dal 2016.

I consiglieri di opposizione Giorgio Bertola (M4o), Daniele Valle (Pd) e Sarah Disabato (M5s) hanno espresso apprezzamento per l’apertura dimostrata dalla maggioranza a modificare il testo, pur sottolineando come permangano una serie di contrarietà e di punti che andranno affrontati nel merito esaminando i singoli articoli.

I lavori proseguiranno la prossima settimana, quando le Commissioni si riuniranno per esaminare l’articolato complessivo con gli emendamenti di maggioranza.