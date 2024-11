Campidoglio perde Pierfelice Massucco, mitico custode della bocciofila di piazza Risorgimento

Campidoglio ha detto addio a uno dei suoi personaggi più caratteristici: dopo una lunga malattia, infatti, è morto ieri Pierfelice Massucco.

Massucco, per tutti Pier, è stato per anni il custode della bocciofila di piazza Risorgimento, luogo di ritrovo degli anziani del quartiere che lì hanno trascorso lunghissimi pomeriggi in compagnia tra gioco e convivialità. Nel corso degli anni, inoltre, sono state diverse le iniziative organizzate per rendere quel pezzo di "vecchia Torino" sempre più vivo e frequentato; l'annuncio è stato dato sul profilo Facebook dalla famiglia.

Nel giro di poche ore sono arrivati moltissimi commenti di commiato da parte di parenti e amici. Tra questi anche quelli di diversi esponenti della politica locale, di cui Massucco era grande appassionato (alle ultime elezioni è stato candidato per il Movimento 5 Stelle in Circoscrizione 4, ndr), come Claudio Cerrato, Andrea Russi, Alberto Unia, Gianvito Pontrandolfo, Stefano Leone e altri.