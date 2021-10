Atp Finals Torino, capienza del Pala Alpitour al 100% "C'è impegno del Governo"

Pala Alpitour pieno al 100% per le Atp Finals: è questo l'obiettivo per cui sta lavorando la Federtennis. Al momento le regole del Cts prevedono che per gli eventi al chiuso, nei palazzetti, la capienza sia al 60%. Ma la possibilità che gli spalti dell'impianto torinese siano totalmente pieni è concreta, come conferma il deputato del M5S Simone Valente alla presentazione del francobollo speciale per le Atp Finals 2021-2025. Per semifinali e finali pubblico al completo

"L'impegno del Governo - ha detto l'esponente pentastellato- sta andando in questa direzione: dobbiamo essere vigili sull'andamento dei dati della pandemia. La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha dato segnali positivi che all'evento ci possa un essere incremento di pubblico, dando così la possibilità ai tanti appassionati di tennis di essere presenti senza rivivere l'incubo della pandemia". L'ipotesi più probabile è che per le partite dei gironi di qualificazione la capienza sia ancora ridotta, mentre per semifinali e finale il Pala Alpitour possa essere al completo.

Lo Russo: "Atp dal 2022 saranno diverse"

"È un grande onore e privilegio - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - che le Atp Finals si svolgano a Torino: è un'eredità importante che riceviamo dalla precedente amministrazione". Da più parti sono state sollevate però critiche, a partire dallo stesso primo cittadino in campagna elettorale, che nel capoluogo si senta poco lo spirito della kermesse sportiva. "Siamo assolutamente convinti - ha replicato Lo Russo - di sapere gestire grandi eventi: io eredito le modalità organizzative da questa prima edizione. Sicuramente dalle prossime sarà diverso".

L'11 novembre la cerimonia di sorteggio delle partite