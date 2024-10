Casa Gotteland: un gioiello liberty nel cuore di Torino

La città di Torino è particolarmente ricca di edifici in stile Liberty, che la impreziosiscono dal punto di vista architettonico. Tra questi, vi è casa Gotteland.

Sita al civico 11 di via San Secondo, essa è il frutto dell'estro creativo dell'architetto Pietro Fenoglio. Il committente fu Francesco Gotteland, che la fece erigere nel 1900.

Costituita da cinque piani fuori terra, casa Gotteland presenta la quasi totalità dei decori in stile fitomorfo, coerentemente con la corrente architettonica e stilistica entro la quale si inserisce. Essi si concentrano in particolare lungo l'intero sottotetto del quarto piano, ed i restanti sono disseminati lungo tutta la facciata.

I fregi che sovrastano le finestre sono in litocemento, mentre la struttura dei balconi su cui si affacciano le porte finestre è in alcuni del medesimo materiale, mentre i restanti sono in ferro battuto.

Essendo uno stabile di civile abitazione, casa Gotteland può essere ammirata solo dall'esterno, ma merita una sosta anche solo di qualche istante, per poter riempire il cuore e la mente della bellezza che offre.