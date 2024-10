Motociclista perde la vita sulla tangenziale di Pinerolo

Un motociclista ha perso la vita sulla tangenziale di Pinerolo. Dalle prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo della sua moto Yamaha, probabilmente a causa del maltempo e del fondo stradale bagnato, scontrandosi contro un guard rail della tangenziale di Pinerolo, mentre il mezzo è scivolato via sull'asfalto. Un urto fatale per il motociclista 28enne Alessandro Setino di Pinerolo, malgrado il tentativo di rianimarlo da parte del personale della Croce verde. Sul posto ambulanze da Pinerolo e Piscina.



L’incidente è avvenuto verso le 15 all’altezza del parco del Torrione, prima del distributore di benzina, in direzione Torino. I carabinieri del Radiomobile di Pinerolo sono intervenuti per accertare l’esatta dinamica e gestire le code e i rallentamenti che si sono formati dopo il sinistro.