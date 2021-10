Cesti Natale: quali sono le tendenze d'acquisto durante la pandemia

I cesti di Natale rappresentano più di una tendenza o un semplice gesto gradito da consegnare in previsione delle feste. Durante la Pandemia di Covid-19, abbiamo assistito a un cambio graduale delle abitudini d’acquisto da parte dei clienti, che vogliono puntare al massimo. Il motivo è semplice, e lo insegna la storia stessa.

Dopo un periodo buio, c’è sempre il desiderio di riemergere, di tornare alla vita. Questa voglia si traduce con l’obiettivo di mangiare bene, di riprendere a viaggiare, di godere delle cose belle dell’esistenza. E il Natale è sempre stato un periodo magico, speciale, in cui invitare alla convivialità puntando sulla tradizione.

In base agli acquisti dei consumatori, le tendenze attuali ci indicano che si vuole riscoprire il piacere della buona tavola, anche e soprattutto regionale, senza disdegnare dei cibi particolari e rigorosamente fatti a mano. Su www.assaggiassisi.com è possibile scoprire uno tra i migliori cesti di Natale di sempre, ricchissimo di proposte gourmet.

Cesti Natale, le tendenze gourmet da non perdere

Dai cesti Natale homemade fino ai cesti Natale regionali o personalizzati, abbiamo in realtà l’imbarazzo della scelta. Senza contare che tutti amano i cesti natalizi gourmet, perché consentono di mangiare delle prelibatezze particolari, o di bere un vino particolarmente costoso.

Questo regalo si presta in modo incredibile alla personalizzazione. Non solo in commercio possiamo vagliare moltissime opzioni, ma abbiamo anche l’occasione di poterlo realizzare con le nostre mani, magari scegliendo dei prodotti tipici, optando per un cesto Natale dolce o salato a seconda dei gusti della persona che lo riceverà in dono.

Cesti Natale fatti a mano

In realtà, fin troppo spesso nel periodo natalizio entriamo nel panico. Che cosa possiamo regalare? Quali sono le migliori idee regalo di sempre? Un dono deve essere fatto pensando alla felicità degli altri. Creare qualcosa con le proprie mani è davvero meraviglioso. Oltretutto, durante la Pandemia di Covid-19, molti hanno sperimentato nuove skill.

C’è chi ha iniziato a cucinare, a panificare, chi si è dedicato al disegno o chi ha riscoperto il piacere della creatività e della musa ispiratrice. Ed ecco che queste skill possono tornare molto utili durante la festività natalizia, quando c’è bisogno di realizzare qualcosa di speciale e comunicare tutto l’affetto che proviamo. Perché un regalo fatto a mano, è fatto col cuore.

Cesti Natale regionali

La Pandemia di Covid-19 ha ovviamente bloccato il settore del turismo. Ed ecco perché nei trend di Natale c’è il cesto con prodotti tipici regionali. Dopo essere stati fermi a lungo, impossibilitati a viaggiare e a scoprire le bellezze della nostra Italia, c’è sempre più il desiderio di non fermarsi, di mettersi in auto, in treno o in volo per visitare nuovi luoghi, ma anche assaggiare le specialità!

Se vuoi fare un pensiero gradito, puoi optare per il cesto Natale di AssaggiAssisi, che ti permette di degustare tutte le specialità umbre. Sono fatte a mano, realizzate secondo la tradizione. Proprio non ci immaginiamo un regalo migliore di questo.

Cesti Natale con dolciumi o salumi: quale scegliere?

La tradizione del cesto natalizio è molto antica. Per rappresentarla al meglio, possiamo optare per un cesto di Natale con salumi o dolciumi (o con un mix, che è sempre molto gradito). La tendenza attuale propone di scegliere ovviamente dei prodotti tipici, che ben rappresentano lo spirito del Natale.

Dando un consiglio in più, suggeriamo di inserire nel cesto anche una bottiglia di spumante o champagne, che a Natale sono praticamente impossibili da non tenere sulla tavola. Un ottimo modo per regalare una piccola gioia alle persone che amiamo di più. In ogni caso, è l’idea regalo perfetta anche per i fornitori, i dipendenti o i clienti: il cesto natalizio è sempre la scelta più indicata.