Strade chiuse per lavori e interventi di riqualificazione in provincia di Torino

Sp 35 d.1 “collegam. per Argentera” il 2 e 3 novembre

Per la posa di un cavidotto interrato lungo la Sp 35 d.1 “collegam. per Argentera” dal km 0+000 al km 0+040 circa nel territorio del Comune di Favria, il 2 e 3 novembre 2021 dalle ore 8,30 alle ore 17,30, si rende necessario il divieto di transito per tutti i veicoli in entrambe le direzioni di marcia con deviazione su percorsi alternativi individuati in loco nella viabilità locale; eventuale istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri.

Sp 720 “del Campo Esperienze” dal 2 novembre al 22 dicembre

Per lavori di riqualificazione energetica e strutturale di un immobile che comportano l’occupazione temporanea di carreggiata, lungo la Sp 720 “del Campo Esperienze” dal km 0+567 al km 0+575 nel territorio del Comune di Lombardore, dal 2 novembre al 22 dicembre, è istituito divieto di transito per tutti i veicoli in entrambe le direzioni di marcia con deviazione su percorsi alternativi, secondo le esigenze di cantiere con orario 9,00-12,00 e 14,30-16,30; eventuale istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri con parzializzazione delle corsie di marcia.