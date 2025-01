Tenta la spaccata in un distributore di benzina di corso Traiano. La polizia lo arresta

Un ventisettenne cittadino italiano è stato arrestato dalla Polizia per il tentato furto ai danni di un distributore di carburanti nel quartiere Mirafiori.

Gli agenti sono intervenuti nel corso della notte in corso Traiano, all’incrocio con via Pio VII per la segnalazione di un uomo che con un palo stava danneggiando la vetrina di una stazione di servizio. Sul posto gli agenti hanno sorpreso l’uomo corrispondente alle descrizioni ricevute, scoprendo che la vetrina era stata danneggiata, presentando un foro nel mezzo.