Residenze Reali Sabaude: Antonella Frontani, Rita Marchiori e Marta Santolin sono i nuovi Consiglieri

Si è conclusa ieri pomeriggio l’Assemblea dei Soci del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude che ha provveduto alla già annunciata nomina del Presidente del Consorzio Michele Briamonte, dei Consiglieri di Amministrazione Antonella Frontani (designata dal Ministero della Cultura), Rita Marchiori (designata dalla Regione Piemonte) e Marta Santolin (designata dalla Città di Venaria Reale), e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti Giuseppe Mesiano (Presidente, designato dal Ministro della Cultura) e Stefano Mogni (designato dalla Regione Piemonte).

Tra 15 giorni saranno designate le nomine dalla Fondazione Compagnia di San Paolo (Consigliere e Revisore dei Conti) e Fondazione 1563 Arte e Cultura della Compagnia di San Paolo (Consigliere), che ribadiscono fin d’ora di garantire la massima attenzione nei confronti del Consorzio e delle future attività.

Gli organi resteranno in carica 5 anni, secondo quanto prevede lo Statuto.

"Sono onorato per la nomina - commenta il neo eletto presidente Michele Briamonte:- una collezione di castelli e dimore storiche con pochi eguali al mondo (e che comprende, tra le altre perle, la Reggia di Venaria Reale, ultima sede del G8). Sono grato al Presidente della Regione Alberto Cirio e al Ministro della Cultura, On.le Franceschini, per la fiducia congiunta manifestata con la mia nomina. Sono pronto a questa nuova entusiasmante sfida insieme alle persone e al gruppo di valenti operatori del Consorzio".

"Le nostre Residenze hanno potenzialità degne di una industria - aggiunge l'assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio-. Le abbiamo valorizzate collegandole con nuovi percorsi, in un momento in cui il turismo lento e all’aperto si è rivelato salvifico per la salute delle persone e cinghia di trasmissione per la ripresa che ha favorito la conoscenza di luoghi e dimore che molti non conoscevano, o che hanno riscoperto in un'altra dimensione. Si apre una nuova stagione e come sempre la Regione farà la sua parte mettendo a disposizione del Consorzio tutti gli strumenti utili a valorizzare i nostri tesori".