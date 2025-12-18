Seeyousound Festival: la 12esima edizione torna dal 3 all'8 marzo

Seeyousound International Music Film Festival torna dal 3 all’8 marzo 2026 a Torino.

La 12a edizione risuonerà al grido di MAKE SOME NOISE: un invito a scuotere noi stessi e chi ci sta intorno dal torpore in cui la società di oggi ci vorrebbe immersi, usando cinema, musica e cultura come strumenti di consapevolezza e partecipazione.

Molti titoli di SYS incarnano questo messaggio, soprattutto nella rassegna Rising Sound - Music is the Weapon, che presenta 5 documentari in anteprima italiana. Storie di personaggi, epoche e luoghi diversi, legate da un filo comune: la musica come pratica di vita, capace di riverberare nel tempo e di continuare a ispirare, trasformare e mettere in relazione persone e comunità.

Legacy racconta la storia di alcuni dei più grandi musicisti jazz afroamericani che, tra gli anni ’50 e ’70, trovarono rifugio e successo in Scandinavia per sfuggire al razzismo negli Stati Uniti. Para Vivir: The Implacable Times of Pablo Milanés è dedicato al leggendario musicista cubano, la cui arte si è intrecciata in modo indissolubile con la storia del suo Paese. Sun Ra: Do The Impossible ripercorre il percorso di Sun Ra, audace e poliedrico musicista jazz, compositore, poeta e pensatore, pioniere dell’Afrofuturismo. The Banjo Boys segue l’ascesa dei Madalitso Band, duo di musicisti di strada del Malawi che, armati di strumenti artigianali, arrivano al successo internazionale. We Want the Funk! è infine un viaggio sincopato nella storia e nell’evoluzione del funk, raccontato come linguaggio universale di libertà, ritmo e resistenza.

Questi sono solo i primi cinque titoli di un festival che ogni anno apre nuove mappe sonore e geografiche, mette in dialogo culture e generazioni e trasforma la sala cinematografica in uno spazio di scoperta, emozione e condivisione.



