Il Paperon de' Paperoni italiano è piemontese: ecco chi è

Anche in questo finale d’anno nessuna sorpresa dalle parti di "Forbes" e della classifica con la quale l’edizione italiana della rivista a stelle e strisce mette in fila i Paperoni di casa nostra.

Fresco di sessantesimo compleanno – così come la Nutella, che dalla prossima settimana verrà celebrata in una mostra al Maxxi di Roma – il secondogenito del cavalier Michele e attuale presidente dell’impero dolciario nato sulle rive del Tanaro si conferma come l’uomo più ricco d’Italia con un patrimonio pari a 42 miliardi di dollari.

Una valutazione in crescita di 2,9 miliardi rispetto a un anno fa, ma in sensibile arretramento (-1,8 miliardi) rispetto all’aggiornamento dello scorso aprile, quando Forbes aveva pubblicato la graduatoria dei miliardari globali.

In quella più amplia classifica il presidente operativo di Ferrero International Sa figurava come la 26ª persona più ricca al mondo, mentre ora avrebbe perso ben 13 posizioni, scivolando alla 39ª piazza.

Una tendenza in qualche modo in linea con l’andamento dei patrimoni a nove zeri nel nostro Paese. Secondo le stime di Forbes gli italiani che dispongono di simili fortune sono infatti passati in dodici mesi da 73 a 71 (dalla classifica sarebbero usciti il magnate della carne Luigi Cremonini e quello dell’elettrochimica Federico De Nora) e i loro forzieri dimagriti passando da 301,7 a 292,4 miliardi.

Alle spalle dell’imprenditore albese figurano Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group (azienda di dati e tecnologia), entrato in classifica ad aprile e accreditato di ricchezze per ben 26,3 miliardi, mentre a completare il podio c’è lo stilista Giorgio Armani (12,3 miliardi).

Quindi Piero Ferrari, figlio di Enzo e proprietario di circa il 10% della casa del cavallino (salito da 8,6 a 9,2 miliardi), in quarta posizione alla pari con Giancarlo Devasini, direttore finanziario e principale azionista dell’azienda di criptovalute Tether.

Sesta e prima donna in classifica Massimiliana Landini Aleotti, dell’azienda farmaceutica Menarini (6,9 miliardi), che precede la coppia formata da Patrizio Bertelli e Miuccia Prada (6,2 miliardi).

A completare la top ten Sergio Stevanato (5,7 miliardi), presidente di Stevanato Group, colosso mondiale nel settore del packaging per l’industria farmaceutica e delle cartucce per l’insulina, e il costruttore Francesco Gaetano Caltagirone (5,6 miliardi).

Ultime annotazioni. La graduatoria parla soprattutto al maschile, contando appena 22 donne su cento. Tra queste, con 2,1 miliardi di dollari, Maria Franca Fissolo, vedova di Michele e madre di Giovanni, appena insignita del titolo di Cavaliere di Gran Croce.

La famiglia più rappresentata è però quella rappresentata dagli eredi di quel Leonardo Del Vecchio che in vita contese per lunghi anni il primato di uomo più ricco d’Italia al cavalier Michele e quindi allo stesso Giovanni Ferrero. Ne fanno parte i figli Claudio, Clemente, Leonardo Maria, Luca, Marisa e Paola, la vedova, Nicoletta Zampillo, e Rocco Basilico, nato dal precedente matrimonio di Zampillo col banchiere Paolo Basilico.

Tutti e otto si trovano al 13esimo posto, con patrimoni di 5,2 miliardi di dollari. Clemente, 20 anni, è anche la persona più giovane in classifica.