Capitale Italiana della Cultura 2028, si prolunga l'attesa per Moncalieri

Se Moncalieri sperava di farsi un bel regalo di Natale, essendo tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, dovrà pazientare e far trascorrere le feste.

L'annuncio della selezione delle finaliste era atteso tra ieri e oggi, ma da Roma è giunta la comunicazione ufficiale che rimanda la decisione al prossimo 20 gennaio.

Tutto rimandato al 20 gennaio

"Si comunica che il termine per la selezione dei 10 progetti finalisti per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura 2028” è stato prorogato al 20 gennaio 2026, come disposto da decreto della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della Cultura e come segnalato nel comunicato stampa del MiC", era scritto nella nota ufficiale ricevuta dal sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.

Resta da capire se questo ritardo porterà poi ad un ulteriore slittamento della decisione finale, con l'annuncio atteso per la fine di marzo del nuovo anno. Per intanto tutte le candidate possono ancora sognare e sperare.

Moncalieri e le altre 24 in lizza

Assieme alla Città del Proclama sono in lizza altre 24 realtà: Anagni (Frosinone); Ancona; Bacoli (Napoli); Benevento; Catania; Colle di Val d'Elsa (Siena); Fiesole (Firenze); Forlì; Galatina (Lecce); Gioia Tauro (Reggio Calabria); Gravina in Puglia (Bari); Massa; Melfi (Potenza); Mirabella Eclano (Avellino); Moncalieri; Pieve di Soligo (Treviso); Pomezia (Roma); Rozzano (Milano); Sala Consilina (Salerno); Sarzana (La Spezia); Sessa Aurunca (Caserta); Tarquinia (Viterbo); Unione dei comuni “Città Caudina” – Campania; Valeggio sul Mincio (Verona); Vieste (Foggia).