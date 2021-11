Fibra ottica a Carmagnola: con Isiline si naviga fino a 1000 Mbps

Fastidiosi rallentamenti o disconnessioni improvvise non vi permettono di lavorare, vedere film e sport in streaming oppure semplicemente di navigare sul web con velocità?

La fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) è la soluzione perfetta per risolvere questi problemi e garantire così finalmente una connessione ultraveloce per usufruire al meglio dei tantissimi servizi disponibili su Internet. A Carmagnola c’è Isiline, storico provider nato a Saluzzo nel 1995, che dalla fine del 2017 ha creato un’infrastruttura in fibra ottica che garantisce un’ottima copertura nel centro abitato e nelle frazioni. Grazie ad investimenti privati, nel tempo Isiline ha raggiunto abitazioni singole, palazzi e aziende portando fin dentro gli edifici il cavo in fibra ottica per garantire velocità di navigazione fino a 1000 Mbps. Infatti, a differenza della fibra misto rame in cui il tratto fin dentro casa viene coperto con il vecchio cavo in rame delle linee telefoniche, la fibra ottica viene portata fin dentro le abitazioni con alcuni semplici passi e in poco tempo.

Questo garantisce velocità di navigazione decisamente superiori (fino a 1000 Mbps in download e 300 Mbps in upload), ma anche maggiore affidabilità e potenza del segnale in quanto il cavo in fibra ottica non subisce interferenze e molto difficilmente può essere danneggiato e causare quindi un’interruzione del servizio.

Da sempre l’obiettivo di Isiline è raggiungere il maggior numero di persone e garantire loro il miglior servizio di connettività disponibile sul mercato: per questo l’azienda saluzzese ha portato la fibra ottica FTTH in 1478 indirizzi civici della città. Inoltre, in 7667 indirizzi è anche possibile attivare il servizio in fibra misto rame FTTC (Fiber To The Cabinet), meno performante rispetto alla fibra ottica, ma che garantisce comunque buone velocità di navigazione.

Isiline è un’azienda leader sul territorio di Carmagnola, in grado di garantire un servizio altamente efficiente e a prezzi davvero competitivi: il costo mensile è il più basso del mercato e non varierà mai nel tempo, in quanto i prezzi sono bloccati per sempre. Da 23,50€ al mese è possibile attivare il servizio in fibra ottica, con inclusa l’installazione, la configurazione, il modem Wi-Fi e l’assistenza tecnica.