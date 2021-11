Tradizione agricola e culinaria protagoniste della rubrica di Alex Giovanetto

Si parla tanto di “sostenibilità” ma, poi, nel concreto, cosa facciamo nella quotidianità per non danneggiare l’ambiente? Esistono network di soluzioni innovative per ricreare un ecosistema vivo, prospero e ricco di biodiversità al fine di migliorare la qualità di vita delle zone agricole periurbane. L’agricoltura si lega strettamente al concetto di “sostenibilità”, e pensare che la tecnologia, oggi, non possa essere di aiuto in uno dei settori centrali per l’economia italiana sarebbe una stupidità. Ci sono veri e propri laboratori naturali da scoprire che, presto, saranno parte integrante di BU-NET, il portale online dedicato agli amanti della cucina tipica regionale. Proprio in questa occasione sarà lanciata da Alex Giovanetto una rubrica settimanale che vedrà la tradizione agricola italiana unirsi a quella culinaria. “La mia mission è portare le persone in un mondo del tutto nuovo, dando loro l’opportunità di vedere con i propri occhi il lavoro quotidiano dei nostri partner, valorizzando il produttore e la bellezza del territorio circostante – afferma Giovanetto – Portare innovazione dove questa scarseggia è la mia mission, che ho voluto condividere con aziende e imprese che si occupano di ecosistema, biodiversità, sostenibilità e agricoltura. Io, oggi, sono orgoglioso di farne parte e poter contribuire, a mio modo, a dare un futuro migliore alle prossime generazioni. Quello che voglio fare con BU-NET è creare valore aggiunto con la vendita dei prodotti online e con la possibilità di avere un hub dedicato a eventi, dimostrazioni, fiere e riprese tv. Garantiamo tutto il nostro supporto per far decollare una vera e propria startup e stiamo lavorando tanto, in sinergia, per rendere sia quello che mangiamo che quello che ci circonda, migliore. E lo facciamo online, digitalmente. Oggi l’innovazione è figlia del digitale ed è impossibile pensare di riuscire a innovare prescindendo dai tanti, preziosi, strumenti che offre il mondo del web. Questa è solo una prima fase del nostro progetto, che si amplierà creando una connessione tra BU-NET e una comunità d'acquisto molto grande e presente in tutto il mondo di cui, per adesso, non possiamo ancora svelare il nome”.