Parco Dora si rimette in movimento: gli organizzatori del Kappa FuturFestival riqualificano il "Roseto"

Il “Roseto” di Parco Dora è pronto a riaccogliere i torinesi nel suo vestito migliore: l'area adiacente alla tettoia “di strippaggio” dell'area Vitali, infatti, è stata interamente riqualificata grazie alla Movement Entertainment, società che organizza il Kappa FuturFestival, kermesse di musica elettronica giunta alla sua 11° edizione (in programma dal 5 al 7 luglio proprio al Parco Dora).

Gli interventi

Gli interventi di manutenzione straordinaria, realizzati su un'area di 11mila 500 metri quadrati, hanno riguardato la rimozione dei cordoli in calcestruzzo che delimitavano le aiuole, l'eliminazione delle canalette grigliate di scarico delle acque piovane, il livellamento e la semina di prato, la ricostruzione dei riquadri in cemento delle aiuole, la pulizia, il ripristino e la sostituzione delle caditoie, il rifacimento della pavimentazione in cemento dell'ex canale di scolo, la verifica del sistema di raccolta delle acque meteoriche con revisione e pulizia degli scarichi, la “risagomatura” delle aiuole, la pulizia, il ripristino e la tinteggiatura delle sedute in muratura con “listellatura” in legno, l'installazione di un portone scorrevole in ferro e la manutenzione del manto erboso con semina e concimazione.

“Ci sentiamo a casa”

Quello del “Roseto” è solo l'ultimo di una lunga serie di lavori donati dalla Movement; uno di questi, lo ricordiamo, è rappresentato dall'installazione di un defibrillatore automatico: “Per fare questo tipo di operazione - sottolinea il patron Maurizio Vitale Junior – ci vogliono visione e grande coraggio: grazie alla collaborazione delle istituzioni abbiamo fatto rifiorire il Roseto rendendo di nuovo fruibile una porzione molto importante di parco. Perché lo abbiamo fatto? Per vocazione imprenditoriale e perché qui ci sentiamo a casa”.

“Esempio virtuoso”

La riqualificazione è stata accolta con grande entusiasmo anche dalla Città di Torino: “Si tratta - commenta l'assessore al verde Francesco Tresso – di un esempio virtuoso di collaborazione: l'intervento dà grande eleganza a un'area molto suggestiva che si presterà a diverse tipologie di fruizioni. Grazie a Movement potrà essere utilizzato in modo continuativo dai cittadini con la possibilità di organizzare spettacoli ed eventi come Kappa FuturFestival e Terra Madre. Da adesso in poi dovremo fare in modo che tutti se ne prendano cura trasmettendo il senso di bene comune”.