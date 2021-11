Coldiretti Torino: esonero parziale dei contributi previdenziali agricoli 2020-2021

Via libera all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

E’ quanto previsto dagli articoli 16 e 16- bis del decreto-legge , n. 137, recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ”, convertito, con modificazioni, dalla legge , n. 176, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’Inps, Istituto nazionale previdenza sociale, ha predisposto le procedure per l’inoltro delle richieste di esonero. Per i soci con delega Coldiretti l’attivazione delle istanze avverrà da parte degli Uffici di zona. Gli agricoltori che non hanno la tenuta della contabilità presso Coldiretti o non hanno delega Coldiretti dovranno verificare con i propri consulenti il rispetto dei requisiti previsti dalla legge e provvedere all’inoltro delle istanze di sgravio, muniti del codice Ateco, entro il termine del 3 dicembre 2021.