Turismo Torino e Provincia: tutte le iniziative in vista delle ATP Finals

Dal 14 al 21 novembre il capoluogo subalpino diventa “il più grande campo di sempre”. Al Pala Alpitour si sfidano i migliori otto giocatori al mondo e le migliori otto coppie di doppio.



Per il grande evento sportivo Turismo Torino e Provincia, a seguito dell’accordo con la FIT (Federazione Italiana Tennis), è stata nominata Official Local Tourism Agency con l’obiettivo di valorizzare e posizionare la “destinazione Torino” e il territorio piemontese a livello nazionale e internazionale trasformando l’evento sportivo in un’esperienza a forte impatto culturale, turistico e sociale. Turismo Torino e Provincia inoltre, su mandato della Camera di commercio di Torino, Città di Torino e Regione Piemonte, coordina il padiglione delle Istituzioni (a cura di The Others) che, accanto al padiglione dedicato agli sponsor (a cura di AWE), costituiscono il Nitto ATP Finals Fan Village allestito in piazza San Carlo.

Varcando la soglia del padiglione un welcome desk accoglierà i visitatori con personale dedicato di Turismo Torino e Provincia, dalle 10 alle 22, a disposizione per dare informazioni turistiche, prenotare i molteplici eventi che si alterneranno nello spazio e prenotare le visite guidate.

Tutti gli eventi e le visite guidate saranno prenotabili con l’APP dedicata N·SÔ, l'app ufficiale del Padiglione "Torino So Much of Everything" (presto scaricabile da App Store e Google Play).

Tra gli eventi, sono previste degustazioni guidate, talk e presentazioni con vip e ospiti negli ambiti design, sport, cultura, musica, enogastronomia a cura di Grandi Schermi, per un totale di circa 15 eventi al giorno, con prestigiosi conduttori e interviste a personaggi noti che racconteranno il loro rapporto con Torino.

Nell’ottica di presentare il territorio ai visitatori, Turismo Torino e Provincia proporrà delle visite guidate, in collaborazione con la Camera di commercio di Torino, dal 13 al 21 novembre alla scoperta di Torino (in collaborazione con le associazioni di categoria delle guide turistiche) e di alcune cittadine della provincia in collaborazione con il Gruppo Gattinoni.

Sono quattro i tour proposti a Torino della durata di un’ora (in italiano/inglese e per un massimo di 25 persone) con partenza dal Nitto ATP Finals Fan Village:



1) Perché, perché, perché tour di 60 minuti per visitatori curiosi



Sabato 13, lunedì 15, mercoledì 17, venerdì 19, domenica 21 novembre alle ore 10.30



“Torino è casa nostra e vi apriamo le porte. Passeggiando in città alla scoperta della sabaudità, dei nostri modi di dire e di come siamo visti da chi torinese non si sente” 2) Ma come vivevano questi Savoia? Domenica 14, martedì 16, giovedì 18, sabato 20 novembre alle ore 10.30 “I nostri Savoia… e c’era Testa di Ferro, poi venne il Bello, seguito dalla Volpe… e c’erano donne eccezionali, intrepide e velleitarie, che noi torinesi chiamiamo per nome. Le conosciamo così. Sono le nostre Madame” 3) Tour dei Caffè Storici Sabato 13, lunedì 15, mercoledì 17, venerdì 19, domenica 21 novembre alle ore 17.30 4) Tour Luci d’Artista

Domenica 14, martedì 16, giovedì 18, sabato 20 novembre alle ore 17.30

Sono invece tre i tour proposti in provincia che condurranno gli ospiti alla scoperta di Ivrea (venerdì 19 novembre), Pinerolo (sabato 20 novembre) e Susa (domenica 21 novembre).

Le visite in italiano e inglese partono, con trasferimento in bus, da piazza Castello fronte Teatro Regio con un massimo di 40 persone e durano mezza giornata dalle 9 alle 13. Durante il tour guidato e in base alla città scelta gli ospiti potranno assaggiare la Torta 900 a Ivrea, la torta Zurigo a Pinerolo o il Pan della Marchesa a Susa.

E proprio in occasione delle Nitto ATP Finals, Turismo Torino e Provincia con il sostegno della Camera di commercio di Torino e in collaborazione con Ascom, Confesercenti e il Consorzio del Vermouth di Torino lancia Extra Vermouth - l'ora del Vermouth di Torino, aromi e sapori da gustare. Nei locali aderenti si potrà sorseggiare il Vermouth di Torino, in purezza o in cocktail, accompagnato da 5 assaggi della tradizione piemontese. Per informazioni: www.turismotorino.org. Tutti i giorni, inoltre nel Nitto ATP Finals Fan Village alle ore 19 è previsto un momento "Extra Vermouth".

L’ATL ha inoltre potenziato l’accoglienza: l’Ufficio del Turismo in piazza Castello angolo via Garibaldi è aperto dalle 9 alle 18 e sono previsti desk di accoglienza nel Pala Alpitour, in alcuni hotel cittadini e presso la City Lounge Gattinoni.