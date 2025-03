Meana di Susa: acqua potabile sicura, nessuna traccia di PFAS

L'amministrazione comunale di Meana di Susa ha reso noto che le analisi condotte sulle acque potabili del comune non hanno rilevato la presenza di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS).

Quattro prelievi sull'acquedotto

La comunicazione ufficiale è arrivata dalla SMAT, la società responsabile del monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, in risposta a una richiesta formale di informazioni da parte del comune. I quattro prelievi effettuati sulla rete dell'acquedotto nel semestre luglio-dicembre 2024 non hanno evidenziato la presenza di PFAS.

Questo risultato conferma la qualità dell'acqua potabile a Meana di Susa. Inoltre le Unioni Montane Alta Val Susa e Val Susa stanno collaborando per avviare una partnership con l'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR-IRSA).

L'obiettivo è analizzare i dati disponibili per valutare il rischio ambientale e sanitario, garantendo una tutela ancora maggiore per i cittadini. Il sindaco Federico Ragalzi ha espresso soddisfazione per i risultati delle analisi.