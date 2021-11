Riapre solo per il fine settimana la strada provinciale 73 di Croce Serra

Per un intervento di regimazione acque a monte dei Balmetti e della frazione S. Germano per messa in sicurezza dell’abitato di Borgofranco d’Ivrea, la Sp 73 di “Croce Serra “ nel tratto compreso tra il Km 4+350 ed il Km 5+100 è chiusa al traffico veicolare per un periodo di 60 giorni, con deviazione su percorsi alternativi.

Su richiesta del Comune di Nomaglio, dalle ore 20,00 di sabato 13 novembre alle ore 7,00 di lunedì 15 novembre, il transito fra il Km. 4+350 ed il Km. 5+100 della Sp 73 di Croce Serra sarà riaperto.

Prosegue l’impegno di Anas nel ripristino della pavimentazione lungo la strada statale 589 “dei Laghi di Avigliana”. A partire da lunedì 15 e fino a mercoledì 17 novembre i lavori riguarderanno un tratto di circa 330 metri nel comune di Saluzzo, in provincia di Cuneo.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, che consistono nel risanamento profondo della pavimentazione per uno spessore di circa 20 centimetri, il tratto sarà chiuso al traffico. Durante le lavorazioni la circolazione proveniente da Pinerolo sarà deviata sulla NSA704 – Tangenziale Est di Saluzzo alla rotatoria al km 59,700 con prosecuzione sulla SP663 e reimmissione sulla statale al km 61,900. Percorso inverso per il traffico proveniente da Saluzzo e diretto a Pinerolo.

Sempre sulla statale 589, mercoledì Anas avvierà il ripristino della pavimentazione a Staffarda di Revello, tra il km 55,500 e il km 56,700. In questo caso sarà in vigore il senso unico alternato.

Il completamento dei lavori è previsto entro sabato 27 novembre. Al fine di contenere i disagi per il traffico locale durante il fine settimana, la limitazione sarà attiva fino alle 14:00 del sabato con sospensione dal pomeriggio e per l’intera giornata di domenica. Il cantiere sarà riattivato il lunedì mattina.