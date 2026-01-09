La pioggia tocca l'asfalto e diventa una lastra di ghiaccio: Torino-Bardonecchia chiusa temporaneamente

Temperature così basse che, unite alle precipitazioni, hanno reso una lastra di ghiaccio l'asfalto, consigliando così la chiusura temporanea della strada. Succede sulla A32, Torino-Bardonecchia, che da questa mattina ha dovuto far i conti con il cosiddetto "gelicidio", ovvero il fenomeno atmosferico per cui la pioggia che, a contatto con il suolo molto freddo, congela formando un insidioso strato di ghiaccio.

Troppo pericoloso perché l'autostrada si potesse percorrere in sicurezza. Ecco perché - in direzione alta Val di Susa - tra gli svincoli di Avigliana Ovest e Chianocco è stato imposto lo stop al traffico. Una decisione arrivata quando i tecnici si sono resi conto che la situazione stava peggiorando, aumentando i rischi per mezzi privati e pesanti.