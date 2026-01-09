 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 09 gennaio 2026, 11:54

La pioggia tocca l'asfalto e diventa una lastra di ghiaccio: Torino-Bardonecchia chiusa temporaneamente

Le temperature particolarmente basse di oggi hanno dato origine al curioso fenomeno atmosferico che rende difficile e pericoloso l'uso dei mezzi sul manto stradale

Temperature così basse che, unite alle precipitazioni, hanno reso una lastra di ghiaccio l'asfalto, consigliando così la chiusura temporanea della strada. Succede sulla A32, Torino-Bardonecchia, che da questa mattina ha dovuto far i conti con il cosiddetto "gelicidio", ovvero il fenomeno atmosferico per cui la pioggia che, a contatto con il suolo molto freddo, congela formando un insidioso strato di ghiaccio.

Troppo pericoloso perché l'autostrada si potesse percorrere in sicurezza. Ecco perché - in direzione alta Val di Susa - tra gli svincoli di Avigliana Ovest e Chianocco è stato imposto lo stop al traffico. Una decisione arrivata quando i tecnici si sono resi conto che la situazione stava peggiorando, aumentando i rischi per mezzi privati e pesanti.

redazione

