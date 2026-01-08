Trenitalia Regionale, modifiche alla circolazione tra Torino Rebaudengo e Germagnano

Modifiche alla circolazione per lavori infrastrutturali programmati dal pomeriggio sabato 10 a domenica 11 gennaio sulla linea Torino Rebaudengo– Ciriè - Germagnano.

Per dotare la rete della possibilità di circolazione dei treni a doppio senso di marcia e per rinnovare i sistemi di gestione della circolazione, in accordo con Regione Piemonte, la circolazione ferroviaria sarà interrotta dal pomeriggio di sabato 10 gennaio e l’intera giornata di domenica 11 gennaio.

Regionale di Trenitalia ha riprogrammato l’offerta per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio; il servizio verrà garantito con bus nella tratta tra Torino Rebaudengo e Ciriè-Germagnano con fermate intermedie nelle stazioni previste dalla linea.

I treni delle linee SFM 6 (Torino Aeroporto di Caselle-Asti), SFM 7 (Ciriè-Fossano) e SFM 4 (Germagnano -Alba) iniziano e terminano la loro corsa a Torino Stura. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.