Diritti di sempre, non di un giorno

L'argomento del giorno, a quanto pare, è il diniego da parte del Torino FC alla concessione del cortile del Filadelfia per l'evento del 5 dicembre prossimo, organizzato dal neonato Comitato Difesa Toro. Purtroppo le informazioni che sono giunte ai tifosi, sono incomplete e parziali, ovvero di parte. Sarebbe invece corretto, per poter dare una valutazione serena del caso, esaminarlo con maggiori dati e da tutte le angolazioni.

Iniziamo con una indispensabile premessa: la Fondazione Filadelfia, nel 2017, dopo l’inaugurazione, ha firmato un contratto di locazione dell'impianto al Torino FC, che quindi, finché paga l’affitto (non ridete, non è una battuta) ne ha la piena disponibilità. Nel contratto, la Fondazione Filadelfia, si è riservata un giorno di utilizzo annuale, che per quest’anno, a detta del presidente, è stato utilizzato. Quindi la richiesta viene dirottata sul TFC che la nega e, da un punto di vista strettamente umano, come dargli torto? Chi di noi presterebbe il cortile della casa in cui vive in affitto per farsi pubblicamente spernacchiare?

A fronte di questo diniego, con splendido ritardo di oltre quattro anni, gli organizzatori dell’evento insorgono verso questa ingiustizia, che io denuncio dal giorno successivo la sigla del contratto di locazione che, non mi stancherò mai di ricordarlo e sottolinearlo, mi ha visto unico consigliere della Fondazione a votare contro, ma che fintanto che è valido, deve essere rispettato e fatto rispettare da tutti, esattamente come lo Statuto. Se no che li abbiamo scritti e firmati a fare?

Proprio quello Statuto, che è il documento redatto e sottoscritto da tutti i fondatori, nessuno escluso, e che “dovrebbe”, scritto tra virgolette, perché in effetti non è così, avere un valore vincolante per quello che riguarda le linee guida di priorità di progettazione, realizzazione ed utilizzo, dice chiaramente che il cortile, appositamente progettato per essere completamente e perfettamente isolato dal campo, proprio per consentirne l’utilizzo anche durante gli allenamenti a porte chiuse, deve essere sempre aperto al pubblico, non ogni tanto, a capocchia, per gentile concessione delle signorie loro.