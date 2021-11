Perché è importante padroneggiare Excel a scuola o al lavoro?

Microsoft Excel è un software della suite Microsoft Office. È un semplice programma per fogli di calcolo. Ha molte formule in grado di fornire soluzioni sia per privati ​​che per aziende. Anche se sembra un po' complesso, Excel è abbastanza facile da usare ed è importante padroneggiarlo. In alcuni posti vacanti, l'uso perfetto di software come Excel può essere una risorsa per avere il miglior profilo.

Quali sono le funzioni di Excel?

Excel è un software per fogli di calcolo. Offre funzioni per il calcolo numerico, l'analisi dei dati, la rappresentazione grafica e la programmazione. Il software permette quindi di eseguire operazioni come calcoli semplici come addizioni o sottrazioni a calcoli più complessi come la trigonometria. Queste diverse funzioni sono necessarie per l'implementazione di varie soluzioni sia per i privati ​​che per le aziende. Comunque, se desiderate saperne di più su Excel e su eventuali corsi online potete farlo tranquillamente visitando questo link.

Perché padroneggiare con Excel offre vantaggi soprattutto a studenti e aziende?

Il primo passo verso una buona produttività scolastica o un'attività lavorativa soddisfacente è che sia gli studenti che i lavoratori sappiano parlare correntemente Excel. In effetti, la cattiva gestione o le carenze di software come Excel sono le cause di molte perdite di ore di studio o di lavoro. Pertanto, sia gli istituti scolastici che le aziende hanno quindi tutto l'interesse a investire nella formazione degli studenti o dei dipendenti in modo che padroneggino perfettamente il software.

Con Excel, sia a scuola che in azienda si possono elaborare facilmente molti grafici. È quindi possibile analizzare facilmente i dati e ricavarne proiezioni. E il processo decisionale in questo caso è quindi più facile. D'altra parte, se Excel viene utilizzato in modo errato, i dati errati registrati saranno fonte di gravi danni. Un calcolo sbagliato porterà a cattive informazioni e decisioni distorte. Ad esempio, un'azienda che attraverso i suoi dipendenti fa un uso ottimale di Microsoft Excel, migliora le sue relazioni con i suoi partner.

Questo gli consente di inviare tabelle Excel abbastanza chiare e facili da usare. Per le aziende, la padronanza di Excel sarà molto utile per redigere tabelle contenenti previsioni finanziarie, budget, analisi finanziarie, dashboard e così via. Per gli studenti la “digital transformation” ha rivoluzionato il settore educativo, richiedendo un aggiornamento costante e competenze sempre più avanzate in campo digitale e soprattutto per stimolarli al “problem solving”.

Perché ricorrere ai corsi a distanza?

I corsi online possono rappresentare la soluzione più efficace per potenziare le proprie competenze scolastiche o professionali, specialmente per quanto riguarda le capacità in ambito digitale. Excel è uno strumento di analisi dei dati creato da Microsoft. È progettato per gestire attività complesse, dal confronto dei dati alla presentazione in una varietà di modalità. Inserite i dati ed Excel li calcola per voi. I corsi online di Excel sono corsi di eLearning che vi guidano su come utilizzare correttamente il software. È un mezzo di apprendimento virtuale attraverso il quale è possibile acquisire conoscenze su come utilizzare Excel nel calcolo delle attività quotidiane.

Ci sono molte ragioni per cui dover scegliere i corsi online di Excel. Oltre al fatto che si imparerà direttamente da professionisti del settore a poco o nessun costo, sarete anche in grado di studiare comodamente quando più vi conviene. Un altro motivo importante è che imparerete una nuova abilità che non solo vi migliorerà, ma sarà anche un ulteriore vantaggio sul vostro Cv.

Questo vi darà una migliore possibilità di ottenere una promozione o un nuovo lavoro redditizio. Il certificato che otterrete alla fine del corso servirà come prova per i datori di lavoro che avete una solida conoscenza di Excel.

I corsi online di Excel vi danno anche una chiara comprensione di come utilizzare appieno i vantaggi di Excel per documentare ogni cosa vi interessi