Operazione "Epicentro", protestano anche i 30 addetti di Postalcoop: "Fateci lavorare: non possiamo pagare per responsabilità di altri" [FOTO]

Non solo le indagini della Guardia di Finanza, non solo le saracinesche abbassate di alcuni locali storici di Torino come il Bar Norman. Gli effetti dell’operazione “Epicentro” si fanno sentire anche su altri lavoratori rimasti, loro malgrado, coinvolti nel fermo giudiziario disposto dall'amministrazione giudiziaria. Come i lavoratori Postalcoop di Grugliasco, che questa mattina hanno effettuato un presidio presso la sede della società (finita sotto a lente d‘ingrandimento degli inquirenti) in strada Decima 34, nel Comune alle porte di Torino.



Si tratta di lavoratori che, allo stato attuale delle cose, non possono svolgere la propria attività e chiedono certezze sul loro futuro. Per questo, i rappresentanti della Slc Cgil Piemonte hanno organizzato la protesta, chiedendo risposte immediate su tempi e modalità di ripresa, ma non solo: “Chi lavora per Postalcoop in questo incarico ha l’appalto affidato da parte della società milanese Opera Delivery, per conto di Nexive network, Gruppo Poste Italiane – spiega Nunzia Mastrapasqua, di Slc Cgil –: sono circa 30 lavoratori che da venerdì scorso non hanno più il loro lavoro visto che i loro mezzi sono stati sequestrati e, pur presentandosi sul posto di lavoro, non possono operare”.



Insomma, tutto fermo in attesa che la giustizia e la burocrazia facciano il loro corso. “Abbiamo chiesto all’amministratore giudiziario di dare continuità, visto che non possono essere i lavoratori a rispondere delle responsabilità di altri. Ma allo stesso tempo chiediamo alle altre due aziende committenti di prendere posizione e chiarire cosa intendano fare". “I lavoratori - prosegue - sono ancora in attesa di percepire lo stipendio di agosto: abbiamo ricevuto rassicurazioni. Ma adesso chiediamo certezze sulla continuità lavorativa. Ai 30 lavoratori, peraltro, si aggiungono altri 20 lavoratori di un’altra azienda legata a Postalcoop. Speriamo che nel giro di qualche giorno succeda qualcosa”.



E' possibile, dunque, che già nei prossimi giorni possano esserci nuove manifestazioni di protesta da parte dei sindacati.