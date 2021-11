Torino, boom di viaggi organizzati per i principali casino d'Europa

Continua il business dei viaggi organizzati da Torino e dal Piemonte in generale verso i principali casino d’Europa. Quello che è stata un’attività interrotta per tanti mesi, a causa della pandemia, è tornata nel vivo già dall’estate scorsa. Si parla di tantissimi giocatori, amatoriali e non, che decidono di riunirsi per divertirsi insieme.

Il successo del gioco online

Parallelamente al successo di questi tour particolari, va detto che il successo del gioco online è ormai consolidato sotto tutti i punti di vista. La crescita esponenziale di questo tipo di attività risponde ad una esigenza di mercato ormai diffusa. La possibilità, difatti, di giocare in qualsiasi momento ai classici giochi che poi troviamo nei vari casino fisici, nonché il fatto di poter trovare tutti i giochi più famosi in un’unica piattaforma, alletta e non poco i giocatori.

Il settore è in una crescita costante, basti considerare che l’utenza è aumentata di oltre il 40% nel corso dell’ultimo anno e questa crescita sembra essere incessante. Non a caso, ricordiamo che il settore del gioco ormai rappresenta circa l’1% del PIL nazionale: sono circa 100 miliardi di euro i soldi che ruotano attorno al settore ogni anno.

Come già accennato, sicuramente la digitalizzazione ha permesso a questo settore di espandersi in maniera così impressionante. Oggi è possibile giocare a tantissimi casino online con slot machine e con tanti altri giochi che sono solitamente giocabili nei casino fisici.

Casino tour: cosa sono?

Ma tornando all’attività che sta riscuotendo un successo non indifferente, i casino tour, va detto che questa era già particolarmente diffusa in altri Paesi europei. Non sono molti anni che questa ormai è nota anche in Italia. Ma in cosa consiste difatti? Non altro che in tour, veri e propri viaggi organizzati, che partono da alcune città italiane per arrivare ai principali casino europei.

Dal Piemonte ne partono tantissimi ogni anno, anche perché la vicinanza con alcuni casino tra i più famosi al mondo è molto favorevole. Tra tutti, i casino di Montecarlo, tra le principali e più apprezzate strutture di tutto il mondo. Queste attirano giocatori amatoriali e non da tutto il globo.

Ovviamente, questi tour sono organizzati non solo per i giocatori professionisti, ma anche per quelli amatoriali, che vogliono fare una esperienza differente. Un viaggio che può durate un paio di giorno, o magari anche una settimana, durante il quale è possibile fare nuove amicizie e divertirsi al tavolo verde. Di solito le agenzie offrono ai clienti abituali delle offerte particolari, mentre dei pacchetti vantaggiosi sono sempre disponibili.

Tutta l’organizzazione riguarda gli aspetti più ampi del viaggio: dalla prenotazione, passando per l’albergo, fino ad arrivare ai ristoranti. Insomma, si tratta non solo di un viaggio finalizzato al gioco, ma anche al godere di una vera e propria vacanza. Come detto, ci sono giocatori che si dedicano quasi esclusivamente a questa attività, ma anche dei viaggiatori che invece vogliono recarsi nei casino soltanto per breve tempo durante queste tappe condivise.