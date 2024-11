Anche le agenzie di viaggio possono portare in auto i clienti: in Piemonte la rivolta di Taxi ed Ncc

Anche le agenzie di viaggio potranno trasportare in auto i propri clienti. Lo dice una sentenza di Cassazione. E subito le categorie che trasportano la gente per professione si ribellano.

La sentenza sotto i riflettori è l'ordinanza numero 27218, (depositata il 21 ottobre 2024), che consente alle agenzie di viaggio di utilizzare veicoli propri per il trasporto dei turisti. In Piemonte sono coinvolti da questa pronuncia 1746 taxi e 488 mezzi di noleggio con conducente. Solo a Torino i taxi sono 1622 e 233 i mezzi con conducente.

"Passo indietro per la sicurezza"

“Una decisione – commenta Eraldo Abbate, presidente di Confartigianato Piemonte NCC – che rappresenta un passo indietro per la sicurezza stradale e la tutela dei passeggeri, anche considerando il lungo e attento lavoro svolto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per individuare correttamente i cosiddetti “servizi di trasporto di cortesia” che già oggi strutture ricettive e altri operatori del turismo possono offrire ai propri clienti a titolo non oneroso”.

“Tale normativa soddisfa le esigenze del settore – prosegue Abbate – regolando chiaramente i servizi gratuiti offerti dalle strutture ricettive senza mettere a rischio la sicurezza e la professionalità dei servizi di trasporto. Il settore del Trasporto Persone si distingue per la professionalità dei suoi operatori, che devono rispondere a requisiti rigorosi: patente professionale, iscrizione al ruolo, controlli medici specifici e una formazione mirata a garantire la massima sicurezza a bordo. I veicoli utilizzati dagli NCC sono assicurati per i rischi particolari legati al trasporto di terzi, con coperture che vanno ben oltre quelle previste per i mezzi privati. Permettere a chiunque di offrire servizi di trasporto turistico senza queste garanzie professionali apre la strada a rischi evidenti per i passeggeri e crea un ambiente di concorrenza sleale”.

"Un attacco alla categoria" “Lo sentiamo come un vero attacco alla categoria – aggiunge Carlo Baglione, presidente Confartigianato Piemonte Taxi - perché negli anni, a chi esercita la nostra professione, sono state richieste crescenti garanzie e adempimenti sempre più restrittivi, mentre dall'altra parte si consente ad operatori non professionali di entrare a gamba tesa su un mercato delicato. Non dimentichiamo che i nostri autisti spendono risorse importanti per acquisire le patenti professionali e le abilitazioni e sono soggetti annualmente a visite mediche e analisi per garantire la loro idoneità fisica a trasportare persone a garanzia della sicurezza di tutti”.